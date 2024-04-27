Когда была взята Авдеевка,бойцы Первой славянской бригады первыми водрузили над городом российский флаг.
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Когда была взята Авдеевка,бойцы Первой славянской бригады первыми водрузили над городом российский флаг.