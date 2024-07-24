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Царьград

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Росстат: "В России больше нет семей, которым недостаточно денег на продукты"

Росстат: "В России больше нет семей, которым недостаточно денег на продукты"

По итогам 2023 года доля граждан, живущих ниже границы бедности составила исторический минимумВ России больше нет домохозяйств, которым не хватало бы денег на продукты.

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