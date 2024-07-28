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Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Испания сыграет с Китаем, Сербия встретится с Пуэрто-Рико

Откроет турнир матч Испании и Китая. Сербия вечером сыграет с Пуэрто-Рико. Олимпиада-2024 Париж, Франция Баскетбол Женщины Групповой этап Группа А Испания жен – Китай жен Дата проведения 28 июля, 14.

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