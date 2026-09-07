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Загримировать, переодеть и сыграть: как российские актёры входили в образы известных людей

Загримировать, переодеть и сыграть: как российские актёры входили в образы известных людей

Когда на экране появляется не вымышленный герой, а реальный человек — поэт, вратарь, хоккеист или руководитель тургруппы, зритель первым делом ищет сходство.

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