Загримировать, переодеть и сыграть: как российские актёры входили в образы известных людей

Когда на экране появляется не вымышленный герой, а реальный человек — поэт, вратарь, хоккеист или руководитель тургруппы, зритель первым делом ищет сходство.
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