Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Так и есть! Я всегда писал,что ЕС создавали для войны с Россией,время пришло!Поведение Макрона...
  • Алекс Алекс
    Надо запретить банкам выдавать деньги онлайнЧем грозит шутлив...
  • Евгений Саваровский
    Одесса, Николаев, Харьков - русские города, отдать их будет грехом.Что случилось ноч...

Как вырастут пенсии многодетных матерей: новые правила вступят в силу с 2026 года

Как вырастут пенсии многодетных матерей: новые правила вступят в силу с 2026 года

Согласно подготовленному по поручению президента РФ законопроекту, многодетным матерям начнут начислять такое количество пенсионных коэффициентов (баллов) в год, сколько они бы заработали бы, если бы получали зарплату не менее 100 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх