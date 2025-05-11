Как вырастут пенсии многодетных матерей: новые правила вступят в силу с 2026 года

Согласно подготовленному по поручению президента РФ законопроекту, многодетным матерям начнут начислять такое количество пенсионных коэффициентов (баллов) в год, сколько они бы заработали бы, если бы получали зарплату не менее 100 тыс.
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