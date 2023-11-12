Нижегородским учителям увеличат зарплату на 13,2% в 2024 году

Проектом бюджета Нижегородской области на 2024 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда для учителей на 13,2%, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы нижегородцев.
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