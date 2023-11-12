Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Она теперь там может  сколь угодно много свои руки поднимать... А так же продолжать эпатировать как маразматическая б...Концертный директ...
  • Валерий
    А что власти Челябы слепые и глухий?В челябинском общ...
  • Эльдар Алиев
    Общается не как журналист а как Быдло"Всех похороню": ...

Нижегородским учителям увеличат зарплату на 13,2% в 2024 году

Нижегородским учителям увеличат зарплату на 13,2% в 2024 году

Проектом бюджета Нижегородской области на 2024 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда для учителей на 13,2%, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы нижегородцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх