Разошелся с Такшиной и Арнтгольц, пропал из кино. Что происходит с Григорием Антипенко сегодня

В 2005-м роль Андрея Жданова в «Не родись красивой» зацепила миллионы зрительниц. Интересно, что в реальности Григорий Антипенко строил отношения не с Нелли Уваровой, игравшей Катю, а со своей «второй секретаршей» — Юлией Такшиной.