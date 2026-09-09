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Мировое обозрение

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Медведев: Россия способна не оставить камня на камне от Киева

Медведев: Россия способна не оставить камня на камне от Киева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Ведомостям» сделал заявление, которое трудно переоценить по степени жесткости.

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