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Economists call for destigmatizing Fed discount window lending

Economists call for destigmatizing Fed discount window lending

Economists at a hearing Thursday promoted increased use of the Fed's discount window -- which helps commercial banks manage short-term liquidity needs -- to insulate the economy from risks of financial crisis.

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