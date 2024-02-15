Economists call for destigmatizing Fed discount window lending

Economists at a hearing Thursday promoted increased use of the Fed's discount window -- which helps commercial banks manage short-term liquidity needs -- to insulate the economy from risks of financial crisis.
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