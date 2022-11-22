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Джон Уолл забросил с середины площадки под сирену

Джон Уолл забросил с середины площадки под сирену

Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл стал автором «баззера» на исходе первой четверти матча с «Джаз». Уолл забросил с середины площадки под сирену и увеличил преимущество калифорнийской команды до «+10».

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