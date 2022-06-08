"Взорвется денежная бомба": сразу 4 знака зодиака завалят огромные стопки купюр в эти 2 дня

"Взорвется денежная бомба": сразу 4 знака зодиака завалят огромные стопки купюр в эти 2 дня

Астрологи обозначили знаки зодиака, которых  завалят тугие стопки купюр в ближайшие два дня. Денежная бомба взорвется в руках представителей сразу четырех созвездий, а мощная лавина банкнот накроет их с головой.

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