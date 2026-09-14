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Суть Событий

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Симоньян об уходе Кеосаяна: "Мне показали МРТ Тиграна и сказали, что мозг погиб сразу"

Симоньян об уходе Кеосаяна: "Мне показали МРТ Тиграна и сказали, что мозг погиб сразу"

Почти год назад, 26 сентября, ушел из жизни Тигран Кеосаян. Он был доставлен в больницу в декабре 2024 года и девять месяцев находился в коме, из которой так и не вышел.

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