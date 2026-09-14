Симоньян об уходе Кеосаяна: "Мне показали МРТ Тиграна и сказали, что мозг погиб сразу"

Почти год назад, 26 сентября, ушел из жизни Тигран Кеосаян. Он был доставлен в больницу в декабре 2024 года и девять месяцев находился в коме, из которой так и не вышел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЛ Зеленский лишил г...
- Охлобыстин про Ур...
- ТЦ Виктория Дайнеко ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым