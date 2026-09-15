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Царьград

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Опрос показал, что 59% русских против свободного выгула собак и кошек

Опрос показал, что 59% русских против свободного выгула собак и кошек

В результате опроса, проведенного в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Telegram, 59% русских высказались против выгула собак и кошек без поводка, указывая на возможные риски.

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