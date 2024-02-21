Судьба этнических диаспор в РФ, которые активно вмешиваются в работу государственных и правоохранительных структур, подрывают авторитет законов России решена одной фразой главы нашего государства.
«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России!
Комментарии
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Михалыч
Призыв без конкретных действий. Сталин решал такие задачи без ля-ля: Чтобы снизить ДТП после ВОв ( офицеры привезли много немецких машин и пьяными гоняли по Москве) перевел всех постовых в НКВД, резко увеличив им зарплату, пошили новую форму и ввели 2-х разовое горячее питание - проблема была решена в течение 1-го месяца.
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4 час.
v
vasyn
А путин не может, как Сталин — ему же после окончания президентского срока надо же будет отсиживаться в каком-нибудь кишлаке.
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2 час.
Александр Рожков
Путин заявил, что на рынке труда в России сейчас не хватает 2,5 млн человек https://tass.ru/obschestvo/20038445
Путин заявил, что на рынке труда в России сейчас не хватает 2,5 млн человек
TACC
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1 час.
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