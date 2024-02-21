«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России!

Михалыч Призыв без конкретных действий. Сталин решал такие задачи без ля-ля: Чтобы снизить ДТП после ВОв ( офицеры привезли много немецких машин и пьяными гоняли по Москве) перевел всех постовых в НКВД, резко увеличив им зарплату, пошили новую форму и ввели 2-х разовое горячее питание - проблема была решена в течение 1-го месяца.

v vasyn А путин не может, как Сталин — ему же после окончания президентского срока надо же будет отсиживаться в каком-нибудь кишлаке.