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Военкоры сообщают, что бойцы «Вагнера» устроили «адскую ночь» для ВСУ, прорвавшись к ведущей к Артемовску трассе

Бойцы группы «Вагнер» устроили «адскую ночь» для украинских военных, прорвавшись несколько часов назад к ведущей к Артемовску (украинское название — Бахмут) трассе Т-0504.

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