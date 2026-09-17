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Ногти как тональная основа: главный beauty-тренд осени 2026

Ногти как тональная основа: главный beauty-тренд осени 2026

Этой осенью нюдовый маникюр становится ещё естественнее. Foundation nails — новый вариант привычного маникюра в телесных оттенках, который можно описать как своеобразный «макияж без макияжа» для ногтей.

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