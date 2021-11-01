Подоплека дела Рашкина: кто подставил вожака столичных коммунистов

События в миреПолитикаПодоплека дела Рашкина: кто подставил вожака столичных коммунистов Земное существование великого князя киевского Олега завершилось в результате того, что «принял он смерть от коня своего».Вернуться к статье153НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевЖадность "коммуниста" Рашкина сгубила, и водка!)))Петр ШипиловВоровская власть не прощает ни чего своим критикам. Будь на его месте какой-нибудь губернатор или едросник, просто бы не заметили.ГБГеннадий БлиновШипеть не надо. Губернаторы очень даже полу чают по рогам! Из Рашкина такой коммунист, как из отставной козы барабанщик!!!Boris MaxЭто рашкин то критиковал... ха-ха-ха.. рашкин пе№ик натуральны.. да ещё и пьянь!Галина БеликоваДа,нет, он типичный коммуняка. Их предшественники в людей стреляли,а эти животных,вспомните Левченко.И то слав Богу.brigadier21 SnytsarienkoТут такая тема, что бьют на Руси не за то, что вор, а за то, что попался. Если у него была лицензия и отстрел был в сезон, то какие претензии, а если доказанное браконьерство - ну пожалуй на нары, закон един для всех граждан России.Роман РафаиловА каких нарах Вы говорите? Вся партверхушка, погрязшая ... во главе с бессменным Зюгановым, встанут грудью на амбразуру. Поэтому честь мундира во главе угла! В лучшем случае, "выговор", пожурят и, да и отпустят с миром: "Смотри больше не попадайся!"brigadier21 SnytsarienkoЕсли у наших полицаев осталось хоть чуточку зубов и реальной власти - надо сажать за все документально фиксированные, доказанные судом преступления вне зависимости от принадлежности к партии. ЕдРос, Справедливорос, Коммунист - дело десятое. Кастовость и дифференциация в зависимости от сословия - совершенно не допустимы.Роман РафаиловВорон ворону глаз не выклюет! Поживем -увидим! Кто прав.brigadier21 SnytsarienkoДа.Михаил АфонинКПРФ не может решить, что делать с Рашкиным и лосем. Официальные аккаунты Зюганова, Ющенко, Афонина молчат по этому поводу. Через двое суток на официальном сайте коммунистов появилось короткое сообщение: «КПРФ разбирается в ситуации». Похоже мёртвый лось в этой ситуации заборол Рашкина, и однопартийцы отпускают его самого решать свои проблемы. Лидер российских «Зеленых» и защитники животных призвали лишить Валерия Рашкина мандата депутата Госдумы. Парламентария подозревают в браконьерстве – дело о незаконной охоте на лося с предполагаемым участием Рашкина теперь ведет Следственный комитет. СК также проверит сведения, что депутат-охотник якобы еще и сел пьяным за руль. Какие последствия могут грозить известному коммунисту? Сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу полицейские остановили автомобиль «Лада Ларгус» в угодьях в Саратовской области. Не исключено, что 66-летний парламентарий, который находился за рулем, был пьян. Вместе с Рашкиным был задержан еще один мужчина, а в багажнике полицейские нашли разделанную тушу лося. По информации НТВ, у Рашкина не было на руках разрешения на охоту, кроме того, добыча лося в Саратовской области в данный момент запрещена. «Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», – заявил источник ТАСС в силовых структурах. Также сообщалось, что депутату предложили пройти тест на алкоголь, однако он отказался, за что на него составили административный протокол. Вскоре появился официальный комментарий МВД. Ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские вместе с представителем комитета охотхозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови. При этом полиция подтвердила, что подозреваемый отказался пройти медосвидетельствование. О другом мужчине, который якобы был в машине, ничего не известно. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Позже появились сообщения о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье – п. «а» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса. Наказанием за незаконную охоту с причинением крупного ущерба может быть штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. Следственный комитет взял под свой контроль расследование дела, оно было передано в СК из полиции. А ВОТ ТАКИМ ГОНОРИСТЫМ ОН БЫЛ Просто посмотрите на истерику Рашкина, когда к нему подошел полицейский, чтобы предупредить о необходимости соблюдать порядок во время встречи с избирателями. Две минуты словесного поноса, которые сотрудник выдержал достойно. При виде депутата Рашкина, любой полицейский должен приседать и говорить «Ку», и не один, а два раза. Стальные нервы. За такое точно надо премию давать https://youtu.be/hxoQO2EgJm0Евгений ГоголевВ одну камеру к Навальнышу.ПЖПрохожий по жизниПтичку (простите), лося жалко. И если не секрет, кто использовал останки животного? А впрочем безымянный лось ушел в вечность, прихватив с собой обидчика с компанией.Николай ТитовМне этого козла Рашкина, убившего лося, вообще ни разу не жалко. Исключат, уволят, привлекут - да и хрен с ним, он убийца, пусть пока только зверей, но потенциал есть. С другой стороны, выражение, использованное в данной статье - "Либо мы имеем дело с крайне удачным для кое-кого стечением обстоятельств. Либо,......" Вот именно, либо. Не думаю , что выследили его егеря, что это у них там есть телевидение столичное и соответствующие технические средства. Все мы оказались свидетелями подковерной борьбы, подлой и гнусной. Подробности операции "Рашкин" станут конечно известны, но не завтра и даже не послезавтра. Те кто сейчас победил, в этой охоте на охотника, ничуть не лучше Рашкина, все они жрут из одной кормушки.Сергей ДмитриевРашка - Рашкин. Сначала был Рашкин. М/б эта вся катавасия и к лучшему? Лишние отсеются. Политики ещё не освоились и не используют потенциал интернета, который исповедует гласность и вскрывает любые поведенческие затемнения.Комментировать
Свежие комментарии