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Царьград

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"Всем оказывается помощь": Артамонов о 8 пострадавших в Ельце после атаки БПЛА

"Всем оказывается помощь": Артамонов о 8 пострадавших в Ельце после атаки БПЛА

Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восьми пострадавших в результате падения беспилотника и последующего пожара в елецкой промзоне.

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