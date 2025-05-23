"Всем оказывается помощь": Артамонов о 8 пострадавших в Ельце после атаки БПЛА

Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о восьми пострадавших в результате падения беспилотника и последующего пожара в елецкой промзоне.
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