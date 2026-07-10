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Медицина 2.0

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Россиян предупредили о самых распространенных ошибках после укуса клеща

Россиян предупредили о самых распространенных ошибках после укуса клеща

В сезон активности клещей опасность представляют не только инфекции, которые они могут переносить, но и ошибки, совершаемые людьми сразу после укуса, предупредила врач лаборатории ДНКОМ, терапевт, педиатр Наталья Коломиец.

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