Россиян предупредили о самых распространенных ошибках после укуса клеща

В сезон активности клещей опасность представляют не только инфекции, которые они могут переносить, но и ошибки, совершаемые людьми сразу после укуса, предупредила врач лаборатории ДНКОМ, терапевт, педиатр Наталья Коломиец.
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