В Чувашии в ходе расследования угона иномарки выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина

В середине ноября работник автомойки по улице Гражданской в Чебоксарах, где хозяйка «Ауди Ку 3» оставила транспортное средство для чистки салона, неправомерно завладел машиной и попал на ней в небольшое ДТП.
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