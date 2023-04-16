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Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве

Кадыров сообщил о поисках провокатора, сжегшего Коран в Москве

Рамзан Кадыров, глава Чечни, решил прокомментировать инцидент, в ходе которого был сожжен Коран у Белого озера рядом со святым озером в Москве.

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