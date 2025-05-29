Дандыкин: Киев бомбит Россию беспилотниками, чтобы обозначить свои возможности

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Военный эксперт Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, в беседе с Еленой Кононовой прокомментировал действия Киева, отметив, что массовые удары беспилотниками по российской территории накануне второго этапа переговоров могут преследовать сразу несколько целей.