Кто забрал войну у общины

«Primitive and prehistoric warfare was just as terrible and effective as the historic and civilized version» («Первобытная и доисторическая война была столь же ужасной и действенной, как её историческая, цивилизованная версия»).
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