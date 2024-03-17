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В Минобороны подтвердили освобождение населенного пункта Мирное

В Минобороны подтвердили освобождение населенного пункта Мирное

Российские военные освободили населенный пункт Мирное, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт в Запорожской области.

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