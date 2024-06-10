Хертогенбош (ATP). 1-й круг. Гоффен сыграет с Нарди, Маннарино встретится с Наполитано

Сетка турнира здесь. Libema Open Хертогенбош, Нидерланды 10 – 16 июня 2024 ATP 250 Призовой фонд – 690 135 евро Открытые корты, трава Первый круг Давид Гоффен (Бельгия) Лука Нарди (Италия) Дата проведения 10 июня, 13.
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