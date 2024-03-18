На подконтрольной части Харьковской области Путин получил 97,43 процента

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Путин лидирует на выборах президента на подконтрольной части РФ Харьковской области с 97,43% после обработки 100% протоколов, сообщил глава администрации Купянского района Александр Капленко.
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