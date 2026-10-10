Минздрав: диагностика рака на ранней стадии в России превысила 60%

За десять лет в России удвоилась доля ранней диагностики рака: теперь болезнь находят на начальной стадии более чем у 60 процентов пациентов.
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