🇺🇦🇺🇸Выведенный из строя и брошенный где-то на фронте украинский бронетранспортер М113, американского производства💥 #ВСУ #ЗСУ #Техника #М113 #Уничтожение #СВО.
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🇺🇦🇺🇸Выведенный из строя и брошенный где-то на фронте украинский бронетранспортер М113, американского производства💥 #ВСУ #ЗСУ #Техника #М113 #Уничтожение #СВО.
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