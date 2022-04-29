Крахмал для клубники!Читаем внимательно)

Обратите внимание: ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОПОЛКИ УРОЖАЙ КЛУБНИКИ УВЕЛИЧИТСЯ В 3 РАЗА. Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про крахмал и как он поможет нашей клубнике) 1) Подкормка Не один садовый участок не обходится без грядок клубники,ведь эту ягоду любят и взрослые и дети,однако эта ягода не всегда даёт крупные и сладкие плоды( Увеличить содержание сахара в клубники поможет одно простое удобрение!)Преимущество его в том,что оно готовится в домашних условиях и требует всего лишь один ингредиент-КРАХМАЛ.