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Нижегородская правда

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Сбер подарил Столице закатов масштабную видеопроекцию

Сбер подарил Столице закатов масштабную видеопроекцию

1 августа на стенах между Георгиевской и Борисоглебской башнями Нижегородского кремля развернулось уникальное световое шоу, которое превратило исторический фасад площадью 150 метров в динамичную арт-площадку.

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