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«Ъ»: у директора департамента МЭР Храновского нашли парк элитных авто

«Ъ»: у директора департамента МЭР Храновского нашли парк элитных авто

По информации «Коммерсантъ», у директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского были обнаружены активы на сотни миллионов рублей, включая усадьбу в Одинцово, несколько автомобилей Mercedes-Benz и Bentley.

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