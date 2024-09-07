«Ъ»: у директора департамента МЭР Храновского нашли парк элитных авто

По информации «Коммерсантъ», у директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского были обнаружены активы на сотни миллионов рублей, включая усадьбу в Одинцово, несколько автомобилей Mercedes-Benz и Bentley.
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