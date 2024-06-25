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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработка Palworld для Nintendo Switch “может быть сложной по техническим причинам” П...

Разработка Palworld для Nintendo Switch “может быть сложной по техническим причинам” П...

Разработка Palworld для Nintendo Switch “может быть сложной по техническим причинам”После мартовского заявления о выпуске хита Palworld на дополнительные платформы генеральный директор студии-разработчика Pocketpair Такуро Мизобе (Takuro Mizobe) в последнем интервью с Game File уточнил, что выпуск версии для Nintendo Switch задержится и может вовсе не состояться.

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