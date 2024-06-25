Разработка Palworld для Nintendo Switch “может быть сложной по техническим причинам” П...

Разработка Palworld для Nintendo Switch “может быть сложной по техническим причинам”После мартовского заявления о выпуске хита Palworld на дополнительные платформы генеральный директор студии-разработчика Pocketpair Такуро Мизобе (Takuro Mizobe) в последнем интервью с Game File уточнил, что выпуск версии для Nintendo Switch задержится и может вовсе не состояться.