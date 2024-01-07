Бои на Артёмовском направлении усиливаются, — разведка ВС РФ Ирэн ОрлонскаяПо информации, полученной от командира спецназовской группы под позывным «Дон», Вооруженные Силы Украины начали отступление на направлении Артемовск в Донецкой Народной Республике.
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