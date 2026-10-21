ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). 18 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил новую «доктрину национальной безопасности», которая, по оценкам аналитиков, знаменует переход от стратегии сдерживания и ответных ударов к стратегии превентивных атак.
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