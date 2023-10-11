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«Мерседес» столкнулся с BMW и рухнул с моста на Плотине

«Мерседес» столкнулся с BMW и рухнул с моста на Плотине

Сегодня ночью прямо Плотине городского пруда на проспекте Ленина столкнулись BMW и «Мерседес». По данным областного УГИБДД, после удара «Мерседес» вылетел с проезжей части на тротуар, наехал на пешеходные ограждения и рухнул с моста.

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