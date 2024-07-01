Прогноз погоды в Крыму на 1 июля 🌞 В Симферополе +32 и облачно с прояснениями В Севастополе +30 и небольшой дождь В Евпатории +30 и небольшой дождь В Черноморском +30 и малооблачно В Джанкое +33 и небольшой дождь В Ялте +30 и небольшой дождь В Алуште +31 и небольшой дождь В Керчи +31 и малооблачно В Армянске +33 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +33 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +32 и небольшой дождь В Феодосии +32 и малооблачно В Судаке +32 и малооблачно 🌡УЗНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ МОРСКОЙ ВОДЫ В КРЫМУ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.