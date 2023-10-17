Токаев заявил о колоссальном потенциале развития связей Казахстана и Китая

Китай и Казахстан активно развивают сотрудничество в торговой сфере и реализуют 52 совместных проекта, объем инвестиций которых составляет $21 млрд, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 октября на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии