О’Райлли просил «Нэшвилл» выменять Марнера из «Торонто». Позже клуб подписал Стэмкоса, Маршессо и Шея (Ник Кипреос)

По информации журналиста Ника Кипреоса, бывший игрок «Торонто» Райан О’Райлли сделал все возможное, чтобы убедить генерального менеджера «Нэшвилла» Барри Троца выменять Митча Марнера.
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