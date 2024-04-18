В Пскове состоялась первая встреча председателя Северо-Западного банка Сбербанка и губернатора области

Дмитрий Суховерхов и Михаил Ведерников провели рабочую встречу Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников провели первую рабочую встречу.
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