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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Хирурги РостГМУ вернули способность ходить пациентке с серьезной деформацией колена

Хирурги РостГМУ вернули способность ходить пациентке с серьезной деформацией колена

В Центр ортопедии клиники РостГМУ обратилась пациентка из Луганска. Она рассказала, что правое колено болело давно, а из-за сидения в холоде и сырости и постоянного лазания по лестнице (приходилось часто прятаться в подвале) «распухло, вывернулось наружу, наступить на него было невозможно».

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