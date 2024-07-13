Хирурги РостГМУ вернули способность ходить пациентке с серьезной деформацией колена

В Центр ортопедии клиники РостГМУ обратилась пациентка из Луганска. Она рассказала, что правое колено болело давно, а из-за сидения в холоде и сырости и постоянного лазания по лестнице (приходилось часто прятаться в подвале) «распухло, вывернулось наружу, наступить на него было невозможно».