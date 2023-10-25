Ваш смартфон за вами же и следит: что надо знать

А вы в курсе, что все эти смартфоны, планшеты и другие гаджеты передают на регулярной основе ваши данные разработчикам и вообще третьим лицам? Нет? Тогда поздравляю вас! Вы ошибаетесь, если думаете, что ваши данные находятся в безопасности, это совершенно не так, это подтвердил и бывший сотрудник АНБ США Э.