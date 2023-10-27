Какой церковный праздник отмечают сегодня, 28 октября 2023 года Татьяна Орлонская Сегодня на календаре 28 октября, суббота, 301-й день 2023 года по григорианскому календарю, что соответствует 15 октября по юлианскому календарю (по старому стилю).