В Челябинской области подорожало больше половины социально значимых продуктов

Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области выросли. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за первые две недели сентября из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 6 позиций показали снижение цен, а 8 позиций – выросли.