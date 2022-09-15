В Челябинской области подорожало больше половины социально значимых продуктов

Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области выросли. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за первые две недели сентября из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 6 позиций показали снижение цен, а 8 позиций – выросли.
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