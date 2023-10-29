(и долго мы будем терпеть подобные выходки мигрантов?) Какой день наблюдаю за инцидентом на Валдае.
Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице
Комментарии
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Юрий Кувалдин
Эти басмачи никогда не примут другую культуру. Дикарями они были , такими и останутся! За шиворот и пинка под зад обратно в кишлак!
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2 д.
d
demyr150648
Гнать этих недочеловеков вон и вначале - сажать, что вполне законно: он совершил правонарушение, ответил за него и быыл(после отсидки) вышвырнут из страны, а семья выброшена сразу же. Нечего их принимать вообще. Они - это гражданская межэтническая война!
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2 д.
Сергей
Какие в жопу извинения7 Домой, назад в кишлак!! Мэру Валдая Юрий Стадэ - несоответствие с занимаемой должностью! И пора бы уже как то муфтия Аляутдинова придавить слегка, а то очень вольготно себя чувствует в нашей стране!!
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1 д.
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