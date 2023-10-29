Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице

Юрий Кувалдин Эти басмачи никогда не примут другую культуру. Дикарями они были , такими и останутся! За шиворот и пинка под зад обратно в кишлак!

d demyr150648 Гнать этих недочеловеков вон и вначале - сажать, что вполне законно: он совершил правонарушение, ответил за него и быыл(после отсидки) вышвырнут из страны, а семья выброшена сразу же. Нечего их принимать вообще. Они - это гражданская межэтническая война!