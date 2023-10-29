Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 147683 Сероев
    ВСЕ ЗАКОНОМЕРНО Живем по конституции Алкаша написанную Егоркой Гайдаром за одну ночь за пузырем водкиВ Госдуме решили ...
  • Андрей Михайлов
    а я думал, что дума это чтобы там думали. для страны. хотя думать же конечно можно и вне думы. но что-то тут все-равн...В Госдуме решили ...
  • Valentina hohlova
    да, в такие времена и так откровенно и нагло. раскрывать грязный рот, зная что ему ничего за это не будет."Пенсионеры в Рос...

Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице

Семья подростка из Таджикистана "извинилась" за его угрозу русской школьнице

(и долго мы будем терпеть подобные выходки мигрантов?)  Какой день наблюдаю за инцидентом на Валдае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Кувалдин
Эти басмачи никогда не примут другую культуру. Дикарями они были , такими и останутся! За шиворот и пинка под зад обратно в кишлак!
Ответить
2 д.
d
demyr150648
Гнать этих недочеловеков вон и вначале - сажать, что вполне законно: он совершил правонарушение, ответил за него и быыл(после отсидки) вышвырнут из страны, а семья выброшена сразу же. Нечего их принимать вообще. Они - это гражданская межэтническая война!
Ответить
2 д.
Сергей
Какие в жопу извинения7 Домой, назад в кишлак!! Мэру Валдая Юрий Стадэ - несоответствие с занимаемой должностью! И пора бы уже как то муфтия Аляутдинова придавить слегка, а то очень вольготно себя чувствует в нашей стране!!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх