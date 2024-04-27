27 апреля 2024 года отмечается Лазарева суббота: о чем можно и о чем нельзя просить Анна КучмакраВ преддверии Вербного Воскресенья, 27 апреля 2024 года, христиане отмечают еще один важный праздник – Лазареву субботу.
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