27 апреля 2024 года отмечается Лазарева суббота: о чем можно и о чем нельзя просить Анна КучмакраВ преддверии Вербного Воскресенья, 27 апреля 2024 года, христиане отмечают еще один важный праздник – Лазареву субботу.