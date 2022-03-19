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Роберт Ярни: «Модрич сильнее Ковачича. Лука играет головой, а не мускулами, у него внутри компьютер»

Роберт Ярни объяснил, в чем Лука Модрич превосходит Матео Ковачича. Модрич и Ковачич вместе играли за «Реал», однако в 2018 году Матео перебрался в «Челси».

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