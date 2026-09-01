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Царьград

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ШОС запрещает несанкционированный спутниковый интернет в странах-членах

ШОС запрещает несанкционированный спутниковый интернет в странах-членах

Шанхайская организация сотрудничества в Бишкекской декларации осудила несанкционированное предоставление спутникового интернета на территории своих государств-членов, расценив это как нарушение международного права в области электросвязи.

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