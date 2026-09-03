Российские военные назвали основные цели ПТРК «Корнет» в специальной операции

В зоне специальной военной операции российские расчёты противотанковых ракетных комплексов «Корнет» выполняют широкий круг задач, однако основной их целью стали фортификационные сооружения противника.
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