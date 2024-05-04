Серхио Перес: Тяжело выступать в квалификации после всего одной тренировки

Серхио Перес: Тяжело выступать в квалификации после всего одной тренировкиGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес рассказал о проблемах, из-за которых проиграл Шарлю Леклеру второе место в спринт-квалификации Гран При Майами.
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