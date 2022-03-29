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Зеленский все-таки сбежал: к чему готовят Киев?

Зеленский все-таки сбежал: к чему готовят Киев?

После прошедших в начале марта переговоров МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, организованных в Турции, глава МИД этой страны Мевлют Чавушоглу совершил два визита для продолжения общения со сторонами переговорного процесса.

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